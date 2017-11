Le Debrief du 15 novembre 2017 avec Jonathan Zidane (SS9)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 15 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Ce soir dans le Débrief, l’invité du jour est Jonathan Zidane (SS9). Au menu : zoom sur la guerre des clans qui fait trembler les murs de la maison. La Team Tigers est affaiblie, Shirley et Barbara sont nominés, et le secret de Laura est menacé ! Trop de pression pour Barbara… et ça CLASH ! Alors les Tigers sont-ils mauvais joueurs ? Réponse en images dans l’enquête du jour. Demain se tiendra le Prime des dilemmes. Des révélations exclusives sur les surprises que la Voix réserve aux habitants, dans le Débrief. Benoît et Charlène seront en duplex du confessionnal pour débriefer leur mission séparation qui a tourné au fiasco. Enfin, la Voix a annoncé à Laura qu’Alain est en mission mariage. Résultat, Laura contre-attaque et parle « robe de mariée, réunion de famille et bébés ». Comment son chéri Alain s’est-il fait berner ? C’est la story du jour avec Laura en duplex, et ça promet….