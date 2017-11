Le Debrief du 16 novembre 2017 avec Makao (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 16 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux… Ce soir dans le Débrief, Makao, candidat emblématique de cette saison, sera l’invité. Au sommaire : nouveau buzz raté pour la team Eagles ! Le secret de Laura reste définivitement introuvable. Impuissants, Noré et Kamila sont en pleine vendetta et la maison s’embrase. Alors notre couple marseillais est-il mauvais joueur ? La Secret Team parle clash dans l’enquête du jour avec le témoignage du couple en duplex du confessionnal. Shirley et Barbara sont les deux nominées de la semaine. Alors comment se sentent-elles à quelques minutes du Prime ? La réponse dans le Débrief, avec les deux filles en interview. Elles auront 30 seconde chacun pour vous convaincre de voter pour elle. Enfin vous découvrirez en avant-première, la bande annonce du Prime. La Voix va se montrer plus joueuse que jamais avec l’entrée de nouveaux candidats des saisons précédentes dans la Maison. Mais alors qui sont-ils ? Des indices sur leur identité secrète seront révélés dans le Débrief...