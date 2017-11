Le Debrief du 17 novembre 2017 avec Cassandre (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 17 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux… Ce soir, c’est Cassandre l’invitée du Débrief. Retour sur le Prime des dilemmes qui a bouleversé l’aventure. Vivian et Sara Lopez intègrent la Maison des Secrets et joueront un rôle clé dans les prochaines nominations. Il y aura des révélations exclusives pour le Débrief. Alain et Laura ont une semaine pour faire croire aux Habitants qu’ils vont se marier. Et la pas de bol : Vivian le relou propose ses services. Alors est-ce le pire allié possible du notre couple ? C’est le débat dans l’Enquête du Jour avec Vivian et Sarah en duplex du confessionnal. Exclu : suivrez l’annonce exceptionnelle de la Voix à Alain et Laura. Leur rendez vous romantique en dehors de la Maison ne va pas se dérouler comme prévu… Enfin, Shirley, la serial clasheuse, a-t-elle été victime d’un excès de confiance ? C’est le tribunal du sortant !