Le Debrief du 2 novembre 2017 avec Benjamin (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 2 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Ce soir, l’invité du Débrief est Benjamin, le nouveau tout fraichement éliminé. Au programme : la rupture semble consommée entre les couples Benoit, Charlène et Noré, Kamila. Après les images interdites diffusées pendant le prime leur alliance serait-elle en danger ? Le public pourra choisir camps dans la Battle du jour. Après le départ prématuré de Benjamin, sa contre-attaque prévue contre la chambre du bas n’aura finalement pas vu le jour. Dans le Débrief la Secret Team se transforme en tribunal du sortant, et revient sur la love story sulfureuse de Barbara et Benjamin. En parlant de Love story, entre Laura et Alain, il y a de l’eau dans le gaz…Laura lui reproche d’être un peu trop avenant, quant à Alain c’est l’inverse. Il trouve sa jolie brune un peu trop distante. Retour sur ce couple qui bat de l’aile dans l’enquête du jour avec des images inédites !