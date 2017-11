Le Debrief du 20 novembre 2017 avec Jordan (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 20 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : ce soir dans le Débrief, c’est Jordan l’invité de la Secret Team. Retour sur l’actualité mouvementée du week-end avec des révélations 100% exclusives. Pour la première fois dans l’histoire de Secret Story, des Habitants ont quitté la Maison le temps d’un diner. L’occasion pour Alain de demander Laura en mariage dans le cadre de leur mission. Inédit dans le Debrief : des images exclusives de cette sortie exceptionnelle et en bonus les futurs mariés Laura et Alain en duplex du confessionnal ! Le retour de Barbara dans la Maison attise la guerre des clans. La team Eagles est à bout de nerfs. Le rapport de force est-il en train de s’inverser entre les clans ? La team Tigers tient-elle enfin sa revanche ? C’est le débat dans l’Enquête du Jour avec des images exclusives de Charlène en plein craquage… Enfin retour sur le coup de bluff gagnant de Laura qui a réussi in extremis à sauver la moitié de son secret lors de la confrontation. Alors comment a-t-elle retourné le cerveau de Noré ? La Secret Team revient sur ce coup de maitre sans précédent.