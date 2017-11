Le Debrief du 21 novembre 2017 avec Bryan, chroniqueur du jour

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 21 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Ce soir dans le Débrief, Bryan est le chroniqueur d’un jour. Mister Buzz aura sa propre chronique et le public devra noter sa prestation. Au programme : la soirée « Cap ou Pas Cap » agite la maison. Cap pour Benoit de faire une lapdance à Barbara. Pas cap pour Charlène d’embrasser les Habitants. Conséquence : Vivian et Sarah reprochent à Charlène de ne pas être assez joueuse. Aurait-elle du se lâcher ? C’est l’enquête du jour avec des images inédites et l’éclairage de Barbara en duplex du confessionnal. Laura et Alain préparent leur mariage avec le soutien de tous les Habitants. Tous ? Non… Noré et Kamila refusent de participer à la fête. Pourquoi ont-ils des doutes ? La mission d’Alain et Laura est-elle menacée ? Débat et interview avec le couple marseillais en interview exclusive. Enfin, vous connaissez maintenant les deux candidats désignés maitres des nominations. Ils vont avoir le pouvoir d’envoyer deux Habitants dans la Sas jeudi lors du Prime. Qui vont-ils choisir ? Tout au long de l’émission, la Secret Team se connectera pour suivre le début des tractations dans la Maison.