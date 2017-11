Le Debrief du 22 novembre 2017 avec Tanya, chroniqueuse du jour, et Vincent Queijo (SS7)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 22 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Ce soir dans le Débrief de Secret Story 11, la Secret Team. Accueille Tanya, la chroniqueuse du jour et un invité : Vincent Queijo. Au programme : les premières tensions au sein du couple Laura/Alain ! Leur mission mariage est-elle en péril ? Qui est responsable des embrouilles ? Alain le passif ou Laura la grande gueule ? Débat dans l’Enquête du Jour. La Voix a fait des promo, moins 50% sur tous les buzz. Du coup, les Habitants ont défilé au confessionnal pour buzzer. Aujourd’hui, c’est l’heure de la confrontation enfin des confrontations car les Habitants ne se sont pas privés ! Alors le secret de Laura a-t-il enfin été trouvé ? La réponse dans la toute nouvelle chronique de Tanya avec des images inédites. Enfin, en attendant de découvrir l’identité du troisième nominé en exclu pour le Débrief, la Secret Team décryptera le choix des Maitres des Nominations. Pourquoi Barbara et Benoit ont-ils été choisis ? Laura et Noré vont-ils se mettre d’accord sur le nom du dernier nominé de la semaine ? La réponse sur le plateau du Débrief.