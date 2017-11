Le Debrief du 23 novembre 2017 avec Marie, chroniqueuse du jour, et Benjamin (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 23 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Ce soir, Benjamin, le beau-gosse de la saison 11 est l’invité du Débrief, accompagnée par Marie, la chroniqueuse du jour. Au programme : les maitres des nominations ont envoyé Charlène et Benoit dans le sas. Noré a-t-il trahi les siens et fait exploser la Team Eagles ? Débat et interview avec Charlène puis Benoit en duplex du confessionnal. C’est l’Enquête du Jour ! La Secret Team retrouvera également la troisième nominée Barbara en interview exclusive. Mais aussi des révélations exclusives sur le Prime des légendes de Secret Story. Qui sont ces Habitants mythiques des saisons précédentes qui seront les invités exceptionnels du plateau ? Découvrirez leur identité dans le Débrief ! Et en bonus : la bande annonce du Prime des légendes de Secret Story qui aura lieu ce soir.