Le Debrief du 24 novembre 2017 avec Benoit (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 24 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Benoit a quitté l’aventure hier soir et il est l’invité du Debrief. Ce soir au programme : Kamila, Noré, Laura, Alain, Barbara et Charlène sont les 6 demi-finalistes à prétendre au titre de gagnant de Secret Story 11. Et la compétition fait rage ! Alors qui gagnera sa place qualificative pour la finale mise en jeu cette semaine ? La Secret Team fera des révélations exclusives dans le Débrief. Mais aussi, ouverture du tribunal du sortant. Benoit devra répondre à toutes les accusations qui pèsent sur lui. A-t-il été correct avec sa copine Charlène ? Regrette-t-il d’avoir suivi le binôme marseillais : Noré/Kamila qui l’a trahi ? Il devra répondre de tous ses actes. Et enfin : après le faux mariage, le divorce… Rien ne va plus pour Alain et Laura. Quel avenir pour le couple après la mission. C’est l’enquête du jour.