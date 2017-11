Le Debrief du 27 novembre 2017 avec Jordan (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 27 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Ce soir, Jordan est l’invité du Débrief et Leila prend le contrôle de l’émission ! Le coup de cœur de Leila : la contre-attaque de Charlène qui met en danger ses alliés marseillais et évince Kamila de la course à la finale. Incroyable, Charlène décide enfin de vivre son aventure à 100%. La Secret Team en parlera avec en elle en duplex du confessionnal. Et en bonus : le nouveau dilemme des Habitants depuis le club privé de la Voix. Alain/Laura, c’est « je t’aime moi non plus ». Laura ne supporte plus que son chéri ne le défende jamais. Elle veut un mec un vrai. Alain doit-il se réveiller ? C’est le coup de gueule du jour de Leila ! Enfin cette semaine les proches des Habitants défilent dans la Maison. Après le meilleur ami de Laura et le frère d’Alain, la Secret Team vous fera découvrir l’identité des nouveaux proches qui intégreront ce soir le Campus des Secrets. Ils seront en duplex sur le plateau.