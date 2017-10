Le Debrief du 27 octobre 2017 avec Cassandre (SS11)

Voir ou revoir Le Debrief de Secret Story 11 du 27 octobre 2017 en replay intégral.Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux… Après deux semaines seulement d’aventure, c’est Cassandre qui a quitté le jeu hier soir lors du Prime. Elle est l’invitée du Debrief ce soir ! La Secret Team va revenir avec elle sur son intégration difficile et sur toutes les conséquences du Prime d’hier soir qui a bouleversé son aventure. Au programme également : les Habitants sont en mission à hauts risques : une mission faux ex pour Barbara et Shirley et une mission bisous de tous les dangers pour Charlène et Benoit. Comment nos binômes vont-ils mener à bien leurs missions ? La réponse dans l’Enquête du Jour avec des images inédites. Le tribunal du sortant rouvrira ses portes. Cassandre a-t-elle été trop cash avec les Habitants ? Le public condamne-t-il son manque de tact ? Il y aura plein de surprises pour Cassandre : le message émouvant d’une Habitante mais surtout un guest mystère qui viendra s’expliquer avec elle en plateau ! Mais quelle est son identité ? La réponse dans le Debrief.