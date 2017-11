Le Debrief du 28 novembre 2017 avec PL Cloutier (Youtubeur et influenceur)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 28 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au terme d’une folle semaine de course pour la place en finale : Charlène et Kamila sont nominées. Comment en est-on arrivé là ? A quel dilemme infernal de la Voix Noré et Alain ont-ils été soumis ? Toutes les révélations dans ce Débrief exceptionnel. Après Shirley, Noré a découvert le secret de Laura. Il devient donc le meilleur enquêteur et l’homme le plus riche de la Maison. La Secret Team fera un point sur le compte en banque des Habitants à deux jours de la validation des cagnottes. Et les deux derniers secrets d’Alain et Barbara sont plus que jamais menacés. Les proches défilent dans la Maison : après les sœurs de Kamila et Noré, découvrez quel proche sera invité ce soir à diner à la table des Habitants. Il sera sur le plateau du Débrief en exclusivité. Enfin, Charlène et Kamila sont nominées. L’une des deux quittera définitivement l’aventure dès demain avant même le Prime des demi-finales. Alors comment vivent-elles cette situation ? Elles seront en duplex du confessionnal.