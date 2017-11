Le Debrief du 3 novembre 2017 avec Lydia (SS11) et Ruby (youtubeuse)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 3 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Ce soir dans le débrief la Secret Team accueille deux invités, Lydia, première sortante de la saison 11, et Ruby célèbre Youtubeuse. Au programme : le buzz du jour ! Barbara a enfin buzzé le secret de Charlène et Benoit mais va-t-elle confirmer son idée ? Retrouvez des images inédites de la jeune femme qui se prépare pour la confrontation. La Secret Team reviendra sur les 8 semaines de stratégies du couple Benoit, Charlène. Le public pourra noter leur stratégie sur la page officielle de l’émission. Leurs deux anges gardiens, Kamila et Noré seront en duplex du confessionnal pour se confier sur leur alliance et leur clash avec le couple. Autre couple en difficulté, Laura et Alain sont toujours en froid ! Laura, qui refuse de pardonner au beau brun, reviendra-t-elle sur sa décision ? Elle répondra aux questions de la Secret Team en duplex pendant le Débrief.