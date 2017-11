Le Debrief du 30 novembre 2017 avec Darko (SS10) et Benjamin (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 30 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Ce soir, les invités du Débrief sont Darko de SS10 et Benjamin, gardien des secrets de cette saison 11. Au programme : le coup de tonnerre dans la Maison ! Kamila est sortie aux portes de la demi-finale par Charlène. Coup de massue pour les Habitants mais surtout pour Noré qui voit son rêve de finale à deux brisé… La Secret Team e parlera avec lui en duplex du confessionnal. C’est l’Enquête du Jour. Mais aussi, inauguration du match des nominées : Laura, Barbara, Alain et Charlène. Ils sont 4 pour 3 places. Qui rejoindra Noré en finale ? Chacun prendra parti en plateau pour son Habitant préféré. Et en bonus, retrouvez les 4 nominés en interview exclusive. Ils auront 30 secondes chacun pour convaincre le public de voter pour eux. Et puis, des révélations exclusives sur le Prime de la demi-finale : les secrets de Barbara et Alain plus que jamais menacés, Kamila qui s’exprimera pour la première fois sur son départ surprise.