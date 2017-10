Le Debrief du 30 octobre 2017 avec Maéva (SS10)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 30 octobre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux… Ce soir, l’invitée du Debrief est Maeva, candidate de Secret Story 10. Au programme ce soir : c’est un week-end compliqué pour Benjamin avec la fin de sa love story avec Barbara et la trahison de ses amis qui le nominent. Après Cassandre, la chasse au nouveau continue dans la Maison. C’est la Story du Jour avec des images inédites. Jordan et Benjamin sont donc nominés. Qui va les rejoindre dans le Sas ? A n’importe quel moment, la Secret Team se connectera pour suivre en exclu la nouvelle cérémonie des billes ! Pour rappel, Noré part avec un handicap conséquent : il a déjà 30 billes contre lui… Après son comportement déplacé avec les autres Habitants, le gardien en chef des secrets, roi incontesté des stratégies et des nominations règne en maitre sur la Maison depuis quelques jours. Alors se croit-il tout permis ? C’est le débat dans l’Enquête du Jour avec le témoignage d’une de ses victimes : Alain sera en duplex du confessionnal.