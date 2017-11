Le Debrief du 31 octobre 2017 avec Nony

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 31 octobre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux… Ce soir, Nony, le candidat malheureux de la saison 11, est l’invité de la Secret Team ! Au programme : le clan Noré/Kamila est fragilisé ! Benoit et Charlène s’en méfient et les nouveaux Habitants se sentent trahis. Résultat : Benjamin contre attaque. Va-t-il réussir à rallier les indécis à sa cause pour faire déjouer le couple marseillais ? A-t-il l’étoffe d’un leader ? C’est l’Enquête du Jour avec Benjamin en duplex du confessionnal. Mauvais tirage pour Shirley qui rejoint Jordan et Benjamin sur le banc des nominés. La Secret Team suivra en direct la nouvelle cérémonie des billes. Quel Habitant risque le Sas ? La réponse en exclu dans le Débrief. Enfin, la soirée confession n’a pas épargné les Habitants. Les vérités des internautes ont elles laissés des traces ? La réponse avec des images inédites.