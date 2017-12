Le Debrief du 4 décembre 2017 avec Kamila (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 4 décembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Kamila est l’invitée exceptionnelle du Débrief. Ce soir émission spéciale : la Secret Team suivra en direct l’épilogue de l’ultime supercherie de la Voix ! Au programme, Barbara et Laura écartées de la course à l’élimination. Ils ne sont plus que deux à risquer la sortie : Noré ou Charlène ! Quelle va être le choix de Charlène ? La Secret team se connectera en direct pour connaître sa décision et peut-être assister aux retrouvailles entre Kamila et Noré dans le Débrief. Pour rappel, tout ceci est une immense supercherie, le candidat sortant l’apprendra sur le plateau avant de faire son retour surprise dans la Maison. Enfin 5 jours après sa sortie, Kamila reviendra sur son aventure. Et ça sera l’ouverture du tribunal de la sortante : a-t-elle baissé les bras en cours de saison ? Le public se prononcera… Le jury populaire c’est vous !