Le Debrief du 5 décembre 2017 avec Stéphanie (SS4) et Maéva (SS10)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 5 décembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Ce soir, Stéphanie (SS4) et Maéva (SS10) sont les invitées exceptionnelles du Débrief. C’est l’émission de tous les dangers pour Barbara et Charlène. Ce soir, elles vont être soumises aux questions interdites des téléspectateurs. Les deux finalistes y répondront en exclu pour le Débrief en duplex du confessionnal. Laura ouvre enfin son cœur à Alain et lui déclare sa flamme. Alors ce couple est-il solide ? C’est l’enquête du jour avec des images inédites de leurs adieux. C’était il y a quelques minutes dans la Maison. Enfin, à l’occasion de la finale, Christophe Beaugrand a pris possession de la tour de contrôle cet après midi pour piéger les Habitants du Campus. Alors s’est-il fait démasquer ? Sont-ils tombés dans le panneau ? La réponse dans le Débrief !