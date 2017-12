Le Debrief du 6 décembre 2017 avec Nadège (SS6)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 6 décembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme ce soir, La Secret Team va annoncer aux Habitants la mort de l’immense chanteur Johnny Hallyday. Mais aussi, c’est au tour de Noré et Laura d’être soumis aux questions interdites des téléspectateurs. Les deux finalistes y répondront en exclu pour le Débrief en duplex du confessionnal. Le Téléphone Rouge retentira une dernière fois dans le Campus des Secrets. Alors quelle surprise la Voix réserve-t-elle aux Habitants ? Bonne ou mauvaise nouvelle ? Les images inédites pour le Débrief. Enfin, retour sur la folle journée de Christophe Beaugrand dans la Maison des Secrets. Adrien Lemaitre montrera toutes les images inédites et le bêtisier passage, rien que pour le Débrief !