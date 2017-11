Le Debrief du 6 novembre 2017 avec Emilie Nef Naf (gagnante de SS3)

Ce soir dans le débrief, la Secret Team reçoit Emilie Nef Naf, gagnante de la saison 3. Après la révélation de son secret, Charlène vit enfin son amour au grand jour avec Benoit et prouve aux autres habitants, qu’elle aussi est une grande joueuse. Le couple sera en duplex du confessionnal pour se confier sur le début de leur nouvelle aventure, ensemble ! Les buzz continuent dans la maison et ça chauffe pour Alain. Kamila l’a buzzé mais va-t-elle confirmer son idée ? La Secret Team suivra en exclu le début de la confrontation. Pour Marie, la supercherie continue, elle doit faire croire aux habitants qu’elle souhaite affronter Laura dans le sas. Pour y arriver, les deux meilleures amies ont tout donné en simulant un énorme clash et tout le monde est tombé dans le panneau. Mais sont-elles de bonnes actrices ou les habitants sont-ils complètement naïfs ? Suivez l’enquête du jour avec la Secret Team dans le Débrief du Lundi 6 novembre.