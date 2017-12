Le Debrief du 7 décembre 2017

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 7 décembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. C’est l’ultime Débrief avant la grande finale de SS11. Alors qui de Barbara, Charlène, Laura ou Noré rejoindra Leila et Julien au palmarès des grands gagnants de Secret Story ? Qui sera sacré par le public ? Pour défendre les 4 finalistes et les aider à affronter cette épreuve, les invités du Debrief sont : Kamila, Benoit, Alain et Jordan. Qui remportera la grande finale de Secret Story 11 : c’est le match des invités. Chacun prendra parti pour son candidat préféré. Jordan pour Barbara, Benoit pour Charlène, Alain pour Laura et Kamila pour Noré. Qui sortira gagnant de ces ultimes affrontements ? Nous retrouverons également les 4 finalistes en duplex du confessionnal pour avoir leurs réactions à quelques minutes du dénouement final. Barbara, Charlène, Laura et Noré auront 30 secondes chacun pour vous convaincre de voter pour eux. Enfin : l’attaque du troll. Adrien Lemaitre débarquera en plateau pour son Mister Secret spécial Débrief du Débrief. Et chacun va en prendre pour son grade.