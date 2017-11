Le Debrief du 7 novembre 2017 avec Mélanie (SS9)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 7 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Ce soir l’invité du débrief est Mélanie, candidate explosive de la saison 9. Et la jolie blonde va assister à un programme à sa hauteur ! Laura remporte haut la main l’Award de la meilleure actrice pour sa mission avec sa meilleure amie, Marie. Les deux copines ont reçu comme ordre de la voix de simuler une violente dispute provoquant l’exclusion de Laura. Ce faux départ n’est pas sans conséquence, le vrai visage des habitants se révèle… Noré et Jordan jubilent alors qu’Alain et Barbara dépriment. Laura sera en duplex du confessionnal suivi de son chéri Alain, en pleine déprime depuis son départ. La Secret Team reviendra sur la cérémonie des " Secrets d’Or " dans la story du jour. Les habitants ont pu décernée leurs prix et les récompenses n’ont pas fait que des heureux… Entre Barbara la suiveuse, Laura l’hypocrite et Charlène la femme invisible, l’ambiance dans le Campus des Secrets est électrique…