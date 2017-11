Le Debrief du 8 novembre 2017 avec Mélanie (SS10)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 8 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Ce soir dans le débrief, la Secret Team reçoit la sublime Mélanie de la saison 10. Au programme : le faux départ de Laura creuse un fossé entre les habitants et relance la guerre des clans ! Shirley, l’électron libre doit maintenant choisir son camp. Quel team va-t-elle rejoindre ? La Secret Team en débat dans l’enquête du jour. Laura, désormais dans la cour de contrôle, doit récupérer un pouvoir dans la maison qui lui offrira un avantage décisif lors des prochaines nominations. Pendant le Débrief, suivez son infiltration exclusive qui risque d’éveiller les soupçons des habitants… Le buzzeur a de nouveau retentit dans la Maison et c’est le marseillais, Noré, qui l’a déclenché ! Le danger de Shirley est en danger et des images inédites de la confrontation seront dévoilées. En duplex du confessionnal elle nous révèlera ensuite son secret…