Le Debrief du 9 novembre 2017 avec Rémi Nota (SS9)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 9 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…L’invité du Débrief est Rémi Nota, candidat très souriant de la saison 9. Le marseillais a supervisé beaucoup d’infiltrations pendant son aventure et donnera son avis sur celle de Laura. C’est d’ailleurs l’enquête du jour ! La Secret Team reviendra sur son infiltration réussie. Grâce à sa discrétion, la jolie brune récupère un pouvoir qui pourrait bien bouleverser les nominations, annoncées en direct lors du Prime. Son chéri Alain sera en duplex du confessionnal pour se confier sur ses derniers jours passés dans le Campus des Secrets loin de sa belle. Après un moral en baisse, qu’il se rassure, la supercherie touche à sa fin. Ce soir, Laura fera son grand retour et Marie son départ de la Maison. Un débrief mouvementé qui promet !