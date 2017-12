Le Debrief : spécial gagnant du 8 décembre 2017

Voir ou revoir Le Debrief : spécial gagnant de Secret Story 11 du 8 décembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. C’est le grand et l’ultime Débrief de Secret Story 11 avec ceux qui ont marqué cette saison entière tout au long de ces 14 semaines d’aventure. La Secret Team au grand complet, Leila Ben Khalifa, Julien Geloen, Adrien Lemaitre et la coach intuitive Lilie Delahaie. Et bien sûr, le boss de la Maison des Secrets : la Voix inaugure l’ultime cérémonie du Débrief. Au programme : les Habitants de la saison 11 seront sur le plateau. Noré, le grand gagnant, les finalistes, Laura, Barbara et Charlène, ainsi que Kamila, Alain, Benoit, Jordan et les autres. Retour sur les 14 semaines d’aventure.