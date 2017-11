Découvrez qui est le premier demi-finaliste de Secret Story 11 !

A l'issue de leur incursion sur le plateau de Secret Story 11 pour un jeu inédit, Noré et Barbara ont hérité d'une carte banqueroute et d'une autre synonyme de place en demi-finale. Ils pensaient avoir respectivement hérité de ces deux éléments de jeu. Il n'en est rien. Barbara, qui a trouvé les deux cartes, s'apprête à attribuer des cartes au candidat de son choix... Alain (qui est celui qui a la plus petite cagnotte) hérite de la carte banqueroute. Elle choisit d'attribuer la place en demi-finale à Laura. - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 9 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.