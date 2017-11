Découvrez qui est le troisième et dernier nominé de la semaine !

Cette semaine, ce sont Laura et Noré qui ont été désignés maîtres des nominations. Après avoir respectivement désigné Benoît et Barbara comme deux premiers nominés de la semaine, ils devaient se mettre d'accord sur l'identité du troisième et dernier nominé. Et afin de préserver leurs couples respectifs, ils ont décidé de protéger Kamila et Alain. Par élimination, c'est donc fatalement Charlène qui affrontera Barbara et Benoît dans le sas ce jeudi lors du prime time ! - Extrait du Débrief de Secret Story 11, diffusé le mercredi 22 novembre à 19h30 sur NT1.