Défilé de robes de mariée et de costumes pour Alain et Laura...

Alain et Laura ont pour mission cette semaine de faire croire aux autres Habitants qu'ils vont se marier lors du prime time de jeudi. Et quoi de plus essentiel pour un mariage qu'une robe et un smoking parfaitement choisis. Pour s'assurer de porter la tenue adaptée, nos faux futurs mariés découvrent différentes tenues portées par leurs camarades. Laquelle vont-ils choisir ? Ils ont l'embarras du choix... Un défilé s'improvise dans la Maison des Secrets afin de crédibiliser ce futur mariage aux yeux des autres Habitants.