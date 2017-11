Demande en mariage d'Alain : Barbara et Shirley sont perplexes...

C'est soirée cowboys et indiens, sur le Campus des Secrets... Et c'est dans ce contexte qu'Alain réfléchit tout à fait sérieusement à demander Laura en mariage, après moins de trois semaines de relation. Avant de se jeter à l'eau, le jeune homme a sondé Barbara... Cette dernière s'empresse d'aller prévenir Shirley, quatrième membre du clan des Tigers. Cette dernière ne semble pas voir cette soudaine envie de fiançailles d'un très bon oeil. Barbara et Shirley s'accordent à dire qu'Alain confond vitesse et précipitation. Pourtant, il semble bien décidé à faire sa demande avant la fin de la soirée !