Départ de Jordan : Barbara et Kamila sont inconsolables

Hier soir, le public a voté et c'est Jordan qui a quitté la Maison des Secrets à la surprise générale. Drôle et joueur, Jordan aura marqué de son empreinte le Campus des Secrets cette saison. Alliée et amie depuis le début de l'aventure, Kamila est extrêmement touchée par le départ du jeune homme même si elle a récupéré son mari au passage. Barbara, elle, s'effondre et tombe dans les bras de Laura. Elle entretenait une relation forte, contrastée et tumultueuse avec Jordan.