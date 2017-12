Dernière nuit sur le Campus pour Noré, Charlène, Laura et Barbara...

Après une soirée entourée de ceux qu'ils aiment et qui ont ponctué leur aventure, nos quatre finalistes retrouvent leurs lits pour une dernière nuit dans la Maison des Secrets. Certains prennent enfin conscience, à la veille de leur départ, que l'aventure touche à son terme et pour de bon. Laura et Barbara se déclarent tout leur amour. Noré et Charlène, quant à eux, se félicitent mutuellement avant de s'adresser d'ultimes encouragements pour la finale.