Le deuxième nominé de la semaine est...

Toute la semaine, les Habitants s'affrontent dans des épreuves. En jeu : des billes permettant d'être influent en vue des prochaines nominations. Chaque candidat récolte un nombre de billes compris entre 1 et 20. Ces billets lui permettent de voter contre un candidat. Mieux il est classé dans l'épreuve, plus il a de billes, et donc plus il est influent. Une main innocente tire au sort une bille de couleur, qui désigne donc l'identité du nominé. Outre Jordan, nominé à vie, le premier nominé de la semaine est Benjamin ! - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le lundi 30 octobre 2017 à 18h20 sur NT1.