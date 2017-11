Vous l'avez découvert sur le prime time ce jeudi, Laura et Noré ont pour mission de devenir les petits diablotins de la Maison et de piéger les Habitants tout au long de la semaine. Première victime : Charlène. Pour mener à bien leur mission, nos deux Secretistes ont eu l'étonnante idée de cacher son nounours préféré mais aussi de mettre de l'huile et du poivre sur sa brosse à dents... Comment va-t-elle réagir ?