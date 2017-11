Le dilemme de Benjamin et Shirley

Il est grand temps pour Benjamin et Shirley de se venger des autres Habitants qui ont opté pour une stratégie contre les petits nouveaux de la Maison des Secrets. Ils vont avoir l'opportunité de vider l'intégralité de la cagnotte de l'Habitant de leur choix. Une banqueroute pure et simple... Mais pour ce faire, ils doivent accepter de sacrifier un indice sur leur secret personnel. Vont-ils accepter ? Et si oui, qui vont-ils sanctionner ? - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le mercredi 1er novembre à 21h00 sur NT1.