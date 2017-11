Des dilemmes de feu et un gros clash entre Noré et Laura

Cette semaine, Sarah et Vivian ont fait leur grand retour dans la Maison des Secrets afin de tester les qualités de joueurs des étudiants. Ils ont deux cartes de maîtres des nominations qu’ils vont devoir distribuer aux deux habitants de leur choix. Pour les aider à prendre leur décision, La Voix et les deux anciens ont imaginé 7 dilemmes qui risquent de bouleverser le jeu. La tension et l’enjeu sont palpables et un énorme clash éclate entre Noré et Laura…