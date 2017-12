Discours et moonwalk... La campagne électorale de la finale est lancée !

Afin de séduire les téléspectateurs qui n'auraient pas encore voté, les Habitants entament une campagne électorale improvisée. Après avoir préparé affiches de présentation et discours, il est temps de défendre leurs idées mais aussi leur bilan dans l'aventure. Il y a les discours solennels et consciencieusement préparés comme celui de Laura, et puis ceux qui sont plus... originaux. Voire lunaires. C'est le cas de Charlène qui ponctue même son speech d'un petit moonwalk tombé du ciel !