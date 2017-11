Eagles et Tigers : Guerre froide...

Désormais, c'est tout juste si Eagles (Noré, Kamila, Charlène et Benoît) et Tigers (Shirley, Barbara, Laura et Alain) s'adressent la parole. Une situation que Barbara et Alain ne supportent pas. Selon eux, tout est prétexte à aller au clash, même le plus insoupçonnable des reproches. Alain préconise la guerre froide. Ne pas attiser l'ennemi pour ne pas lui accorder d'importance. Juste l'ignorer... Barbara estime, quant à elle, que personne ne sort grandi de cette situation.