Les Eagles et les Tigers vont s'affronter afin d'éviter le nomination. Pour tester leur cohésion de groupe, La Voix demande aux deux groupes de trouver un nom, d'inventer un cri de guerre, de customiser une banderole au nom du clan et d'établir le code d'honneur du clan composé de 5 règles. Les Eagles composés de Noré, Kamila, Benoît et Charlène mettent en avant la solidarité, le délire, l'amour, la stratégie et l'esprit d'équipe.