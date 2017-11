Pour tous les Habitants, l'élimination de Kamila aux portes de la finale est un véritable choc ! Et s'il y a bien un Secretiste qui est encore plus sonné que les autres, c'est bien son époux Noré qui, dans un excès de confiance, a envoyé sa femme dans le sas, persuadé qu'elle éliminerait aisément Charlène. Isolé dans la chambre et en larmes, il peut compter sur le soutien d'Alain et de Charlène.