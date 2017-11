Les envies de mariage féérique de Laura...

Quelle fille n'a jamais rêvé d'un mariage de princesse ? Laura est actuellement en contre-mission et s'en donne à coeur joie ! Alors que La Voix a demandé à Alain de faire croire aux Habitants qu'il était prêt à se marier à Laura, avec demande en fiançailles à la clé, cette dernière a été informée de cette mission et a reçu la contre-mission de piéger Alain. La voilà alors partie dans des délires de mariage grandiose, féérique et très coûteux. De quoi prendre Alain à son propre piège !