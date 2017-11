Pour éviter la nomination, il faut viser juste !

Ce mardi, les Habitants s'affrontaient dans une épreuve de chamboule-tout, un grand classique des fêtes foraines. Objectif : remporter un maximum de billes permettant d'être influent en vue des prochaines nominations. Chaque Habitant récolte un nombre de billes compris entre 1 et 20, lui permettant de voter contre un candidat. Mieux il est classé dans l'épreuve, plus il obtient de billes, et donc plus il est influent. A l'issue du jeu, ils passeront tour à tour dans la bibliothèque afin d'attribuer les billets remportées au candidat qu'ils souhaitent voir nominé. Lors du prime de ce mercredi, une bille sera tirée au sort : nous connaitrons alors l'identité du quatrième et dernier nominé de la semaine.