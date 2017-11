EXCLU WEB : Alain et Barbara vont-ils buzzer le secret de Laura avant Noré ?

Si Noré est indéniablement l'Habitant le plus proche du secret de Laura à l'heure qu'il est, Barbara et Alain n'ont pas abdiqué pour autant. Mardi soir, ils mettent en commun leurs indices et leurs idées pour griller la team Eagles et buzzer avant eux. Et quand Laura débarque subitement dans la Love Room, surprenant leur discussion, elle se fait questionner à ce sujet. Comment Laura va-t-elle réagir quand Barbara va lui demander si elle n'a pas été trop triste de se séparer de sa meilleure amie ?