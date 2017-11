EXCLU WEB - Alain et Laura : Froid glacial...

Jeudi soir, une altercation a éclaté entre Laura et Alain. Le fond du problème : le premier déprimait et s'inquiétait de l'image qu'il renvoyait à l'extérieur. Le fond du problème est selon lui ce que Laura peut dire à son sujet, notamment au Confessionnal. Laura n'accepte pas le reproche et la situation s'est envenimée, si bien qu'Alain a des doutes sur l'avenir de leur relation amoureuse. Depuis, tout approche de Laura est vaine et Alain broie du noir. Alors, lorsqu'ils se croisent dans la salle de bain et dans la chambre du haut peu avant d'aller se coucher, ils veillent essentiellement à ce que leurs regards ne se croisent surtout pas !