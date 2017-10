Exclu Web : Barbara et Benjamin, la rupture !

Barbara et Benjamin, c'est déjà fini ! Quelques jours seulement après l'officialisation de leur couple, les deux étudiants décident de faire un break. Alors qu'ils viennent de passer leur première nuit dans la Love Room, Barbara et Benjamin préfèrent en rester là pour l'instant. La faute à Benjamin qui pense encore à son ex et à Barbara qui n'est complément à fond dans cette histoire. Mais la rupture n'est pas définitive, ils préfèrent se laisser du temps et donner un chance à l'avenir.