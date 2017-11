Barbara est très énervée contre Vivian ! Et pour cause, ce dernier s'est mis en tête de lui faire une face en plaçant du poivre dans son lit... Une blague potache qui ne fait pas franchement rire la demoiselle. D'autant que Barbara a le plus grand mal à nettoyer ses draps qui se retrouvent inutilisables. C'est malin ! Vivian a décidément gardé son âme d'enfant. Et monsieur a tout prévu puisqu'il compte faire accuser... Noré !