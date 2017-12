Barbara a fait partie des personnages emblématiques de cette onzième saison de Secret Story. A l'issue de la grande finale de Secret Story 11 ce jeudi 7 décembre, Barbara a fini troisième des votes du public, devant Charlène, et derrière Noré, grand vainqueur, et Laura. Quelques minutes après sa sortie, elle a répondu à chaud aux questions de Christophe Beaugrand. Découvrez cet entretien exclusif sans plus attendre sur MYTF1.