Pour Barbara, trouver le secret de son amie Laura, c'est une question d'honneur. Pour la cause, elle se creuse les méninges et met même Noré à contribution. Dans le cellier, les deux camarades (pourtant venus de clans adverses) mettent en commun leurs indices et leurs idées pour maximiser les chances de succès. Malgré tout, ils font manifestement fausse route !