EXCLU WEB : Benoît et Charlène, de simples pions pour Noré et Kamila ?

Suite au tribunal de Marie, Alain a été contraint de s'expliquer sur ses propos à l'égard de la chambre du bas qu'il accuse de fayoter avec la nouvelle entrainte. Il est persuadé que Kamila et Noré tirent les ficelles de la stratégie de la chambre du bas et qu'ils se servent de Benoît et Charlène comme des pions. Une petite mise au point s'impose. Kamila se défend de manipuler qui que ce soit. Selon elle, il a toujours été clair qu'à l'approche de la finale, les membres de la chambre du bas seraient obligés de se nominer entre eux.