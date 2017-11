EXCLU WEB - Benoît : "Sans moi, Charlène ne va pas être bien..."

A l'issue du prime time de ce jeudi 23 novembre, c'est Benoît qui a quitté définitivement l'aventure Secret Story 11... Le public a décidé à l'unanimité de sauver Barbara et Charlène, faisant d'elles les demi-finalistes de cette saison 11. Invité sur le plateau du prime time, Benoît a répondu à chaud aux questions de Christophe Beaugrand et s'est notamment exprimé sur sa relation avec Charlène. Découvrez cet entretien exclusif en deux parties sans plus attendre sur MYTF1.