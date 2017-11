EXCLU WEB : Les Eagles, totalement à l'ouest sur le secret de Laura

Décidément, le secret de Laura déchaîne les passions dans la Maison. Malgré une dizaine d'indices en leur possession, les Habitants ne parviennent pas à les connecter entre eux pour trouver l'intitulé exact. Noré et Kamila se concentrent sur l'indice du 01/11/2017 qui correspond à l'élimination de Benjamin (mais aussi à l'entrée de Marie !). Et si Benoît évoque pourtant bien la possibilité d'un lien avec Marie - en raison de leurs goûts communs et de leur tatouage similaire - Kamila juge que cette piste manque de consistance... Oops !